В МИД заявили, что будут пресекать попытки вмешательства извне в дела России

По словам дипломата, западные партнёры применяют такую методику только в отношении стран, находящихся вне евроатлантического блока.

Российские власти намерены пресекать все попытки внешних сил повлиять на ситуацию в стране. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД Илья Тимохов.

В качестве примера вмешательства он привёл выдержки из заявлений американских, канадских и европейских политиков и журналистов, в которых наблюдалась явно однобокая подача информации, а также содержались призывы к участию в незаконных акциях.

— Вызывает также разочарование, что такая практика комментирования внутриполитических процессов распространяется у наших западных партнёров исключительно на страны, находящиеся вне евроатлантического блока, — заявил Тимохов на совещании рабочей группы Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Дипломат отметил, что государство держит под контролем случаи откровенного вмешательства. Так, 8 августа в МИД вызывали временного поверенного в делах Германии, а 9 августа — советника-посланника США.