Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз

Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в разговоре с Лайфом подвёл итоги первого дня Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

— Мне нравится, как идёт форум. Во-первых, много гостей, а значит, форум нужен. Во-вторых, прошло заседание Государственного совета по важнейшей теме — по нацпрограмме развития Дальнего Востока. Владимир Владимирович [Путин] поставил задачу с учётом обсуждения в течение двух с половиной месяцев доработать её, — отметил вице-премьер.

Также он пошутил в ответ на замечание, что работа на ВЭФ продолжается и в половине второго ночи.

— Форумы всегда идут так, спать будем в следующий раз, — добавил Трутнев.

Напомним, Восточный экономический форум уже в пятый раз проходит во Владивостоке. В этом году высокими гостями мероприятия помимо российского лидера Владимира Путина стали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Малайзии Махатхир Мохамад, премьер Японии Синдзо Абэ и заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.