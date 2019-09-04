Пушков высмеял Трампа за поздравление Польши с годовщиной вторжения Гитлера

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

— Неохота ему разбираться, что они там отмечают, — отметил он в своём твиттер-аккаунте.

Кроме того, сенатор добавил, что американский лидер решил не ехать на торжественные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой, а вместо этого пошёл играть в гольф.

Напомним, накануне СМИ опубликовали необычное заявление Трампа. На вопрос, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной начала войны, американский лидер произнёс поздравления.

— У меня отличное сообщение для Польши: Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми, — сказал Трамп журналисту издания Vox.

Ранее Лайф писал, что президент США отменил свой визит в Польшу, запланированный на 31 августа. Причиной отмены поездки он назвал необходимость подготовки к приближению урагана "Дориан".