Петербуржцы выбрали название для нового арт-парка в центре города

Наибольшую активность в голосовании проявило молодое поколение жителей Северной столицы.

Вариант "Тучков буян" стал лидером общественного голосования по названию будущего арт-парка, который в историческом центре Санкт-Петербурга предложил создать врио губернатора Александр Беглов. Об этом сообщает ТАСС.

— Вчера закончилось онлайн-голосование по названию. Проголосовало по нашему порталу 24 831 человек — показательно, что наши горожане очень неравнодушны к этой теме и очень трепетно относятся к тому, что там будет дальше, — рассказал президент петербургского союза архитекторов Олег Романов.

Вариант "Тучков буян" набрал 27% голосов. Также в списке лидеров оказались такие варианты, как "Романовский" (22%), "Петроградский" (11%), "Сердце Петербурга" (9%) и "Невский сад" (7%). Наибольшую активность в выборе названия проявило молодое поколение петербуржцев. 28% голосовавших оказались людьми в возрасте от 25 до 34 лет.

Напомним, что идею о создании арт-объекта рядом с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы предложил в апреле временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ранее на этой территории было запланировано строительство судебного квартала.