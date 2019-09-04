Съёмочную площадку фильма "Чики" с Горбачёвой обстреляли в КБР

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Фото © Instagram/irina_gorbacheva

В Кабардино-Балкарии недовольный житель обстрелял съёмочную площадку фильма "Чики" режиссёра Эдуарда Оганесяна, в котором снимается Ирина Горбачёва. Об этом сообщает Mash.

Жителю города Прохладный не понравилось, что под его окнами снимают кино, тогда он открыл стрельбу из окна собственной квартиры.

<p>Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank">Mash</a></p>

Никто из актёров не пострадал — все быстро разбежались. Однако актрису Кристину Мироненко госпитализировали из-за сильного стресса на фоне инцидента.

Режиссёр Эдуард Оганесян рассказал радиостанции "Говорит Москва", что нападавшего задержала полиция и съёмки картины продолжаются.

— Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции, — отметил он.

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