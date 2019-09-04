Съёмочную площадку фильма "Чики" с Горбачёвой обстреляли в КБР

В Кабардино-Балкарии недовольный житель обстрелял съёмочную площадку фильма "Чики" режиссёра Эдуарда Оганесяна, в котором снимается Ирина Горбачёва. Об этом сообщает Mash.

Жителю города Прохладный не понравилось, что под его окнами снимают кино, тогда он открыл стрельбу из окна собственной квартиры.

Никто из актёров не пострадал — все быстро разбежались. Однако актрису Кристину Мироненко госпитализировали из-за сильного стресса на фоне инцидента.

Режиссёр Эдуард Оганесян рассказал радиостанции "Говорит Москва", что нападавшего задержала полиция и съёмки картины продолжаются.

— Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции, — отметил он.