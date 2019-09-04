В Вологодской области из песочницы пропала двухлетняя девочка

Самые опытные следователи и криминалисты региона были направлены в село Красное для участия в поисках ребёнка.

В селе Красное Тарногского района Вологодской области пропала двухлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

— Согласно поступившему сообщению, в селе Красное Тарногского района двухлетнюю девочку 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра, — говорится в сообщении.

Вернувшись, женщина не обнаружила дочь на месте. Самостоятельные поиски не дали результата, и она решила обратиться в полицию. Начата процессуальная проверка. В Тарногский район выехали самые опытные следователи и криминалисты региона для оказания помощи в поисках и установления причин исчезновения девочки.