Муж Гагариной нашёл на сайте объявлений трусы Бузовой. Но искал-то кресла

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, как нашёл на "Авито" объявление о продаже трусов певицы Ольги Бузовой.

— Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово, — написал Дмитрий в "Инстаграме".

Объявление о продаже нижнего белья артистки разместила девушка по имени Анастасия. Она утверждает, что трусы в самом деле принадлежали певице. Девушка готова расстаться с ними за 5000 рублей.

— Получила я их после съёмок нашей рекламы, в которой сама Ольга Бузова надевала (трусы. — Прим. Лайфа) на себя. Фанатам Ольги, добро пожаловать! — подписала объявление Анастасия.

Судя по инстаграму Бузовой, данные трусы "побывали" на ней ещё в середине августа.