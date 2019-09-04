Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в попытках "разжечь огонь" против России

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Бедрос Киркоров. Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Народный артист Российской Федерации и Болгарии Бедрос Киркоров прокомментировал заявление МИД Болгарии, который призвал не поддерживать "сомнительный тезис" о том, что борьба СССР с нацистской Германией принесла Европе освобождение.

Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию, — сказал он в беседе с Telеgram-каналом "Подъём".

Киркоров добавил, что Болгария была социалистической страной, которая освободилась благодаря Советской армии. Однако в последнее время в МИД Болгарии говорят о том, что страну "якобы оккупировали, привезли репрессии".

Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что в Болгарии призвали не считать победу СССР над нацизмом освобождением Европы. В ответ на это российское посольство в Софии выразило своё недоумение.

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