В Подмосковье трёхлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа

Малышку доставили в больницу города Щёлково с черепно-мозговой травмой. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

В подмосковном Щёлкове госпитализировали трёхлетнюю девочку, которая выпала с десятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СКР по Щёлковской области.

— По предварительным данным следствия, девочка находилась под присмотром бабушки. Оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа, — говорится в сообщении.

Ребёнок находится в больнице с травмами головы, грудной клетки и живота.

Напомним, ранее в Саратове произошёл несчастный случай с пятилетним ребёнком. Мальчик попал под колёса детского паровозика, его госпитализировали с переломами.