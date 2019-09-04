Эксперт — Мединскому: Из комиксов вырос Голливуд, которому подражают в России

Комиксы уже давно стали частью современной поп-культуры. Многие идеи и персонажи графических романов вырастают в ответ на социальные проблемы и исторические процессы. В связи с этим называть комиксы прерогативой только тех, "кто плохо умеет читать", неразумно. Так главный редактор портала "Канобу" Денис Варков прокомментировал Лайфу высказывание Владимира Мединского.

— Гнобить какой-то конкретный жанр культуры как минимум странно. Комиксы — важнейшая часть современной поп-культуры. Культура комиксов есть и в России. Помимо фанатов это издательства, специализирующиеся на выпуске графических изданий (переводных и своих, российских), а также свои фестивали, — заявил он.

При этом Варков отметил, что комиксы в России не так популярны, как в США, лишь потому, что все сюжеты и герои вырастают из их "социалки". Поэтому комиксы для американцев — не просто книжки с картинками, а ответы на запросы общества. А персонажи графических романов становились примерами и остаются ими до сих пор.

— Тот же Капитан Америка появился как реакция на Вторую мировую войну. Это был собирательный образ героического американского солдата, которому хотели подражать мальчишки, — пояснил Варков.

Также он подчеркнул, что из культуры комиксов выросли современные голливудские блокбастеры.

— А это именно тот голливудский формат, которому подражают многие в российском кино. Например, фильм "Т-34", который создали при поддержке Фонда кино и который активно продвигал сам Владимир Мединский, — добавил эксперт.

Ранее Лайф писал, что министр культуры РФ Владимир Мединский резко высказался об увлечении взрослых людей комиксами и заявил, что это убожество.