В Минздраве назвали три главные причины развития рака

Курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя провоцируют онкологические заболевания.

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал три основных фактора развития рака. Об этом сообщает "Научная Россия".

Курение, вирус папилломы человека и злоупотребление алкоголем — главные причины онкологических заболеваний.

— Курение в 20–30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки, — сказал Каприн.

Также он отметил, что раку способствует употребление в больших количествах красного мяса и частое взаимодействие с химическими красителями.

Эксперт добавил, что сейчас количество курильщиков заметно уменьшается.

— Мы ждём лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением, — подчеркнул онколог.

Напомним, ранее британские учёные заявили, что главная причина смертей в странах с высоким уровнем дохода населения — рак. Он превысил в два раза сердечно-сосудистые заболевания, которые ранее занимали первое место.