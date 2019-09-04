Григорий Лепс рассказал о двух операциях

Хирургам пришлось провести манипуляции с голосовыми связками певца из-за проблем с вокалом.

Григорию Лепсу провели две операции на голосовые связки в Париже. Об этом певец рассказал "Росконгрессу".

— 7 мая я сделал операцию в Париже на связках под общим наркозом, это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать ещё одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы услышать, — рассказал Лепс.

Певец добавил, что не исключает возможности проведения ещё одной операции.

Артист также поделился своими планами спеть дуэтом с Полиной Гагариной и направить предложение о сотрудничестве Алле Пугачёвой.

Напомним, ранее произошёл скандал, связанный с выступлением Григория Лепса на концерте в Латвии. Главу МВД страны, посетившего выступление, обвинили в "унижении" страны.