Названы самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году

Больше всего абитуриентов в 2019 году подали заявления на специальности в сферах медицины и экономики, а также на направления, связанные с международными отношениями и СМИ. Такими данными поделились в пресс-службе Минобрнауки.

Отмечается, что всего в российские вузы зачислено почти 715 тысяч первокурсников, из них 465 тысяч — на бюджетной основе.

Средний результат Единого государственного экзамена среди поступивших в этом году составил 71,05 балла, что превышает прошлогодний показатель на 1,41 балла.

— Лидерами по данному показателю, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являются Томская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, — цитирует сообщение портал "Будущее России. Национальные проекты".

Как уточняется, данный результат — промежуточный, окончательный показатель определится ближе к октябрю.

Ранее СМИ сообщали, что в будущем студентов вузов будут отчислять по оценке искусственного интеллекта. Соответствующий сервис для выявления студентов с плохой успеваемостью внедрят в 2021 году.