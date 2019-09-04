Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Украина предложила вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

— Украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить, — написала в "Фейсбуке" пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарья Олифер.

СЦКК был создан на встрече контактной группы в Минске 2 октября 2014 года, изначально в него вошли представители Украины, России и ОБСЕ.

В декабре 2017 года российские участники Центра покинули Донбасс. Президент России Владимир Путин тогда объяснил этот шаг тем, что украинская сторона долгое время умышленно, с помощью провокаций и ограничений, затрудняла условия их пребывания и работы.

В Кремле также называли условие возвращения российских наблюдателей на территорию Донбасса — Киев должен отказаться от провокационных действий в их отношении.