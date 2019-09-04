Перед нападением на группу фильма "Чики" житель КБР "выстрелил" арбузом

Недовольный житель Кабардино-Балкарии перед тем, как обстрелять съёмочную группу фильма "Чики", сбросил на них арбуз. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам режиссёра Эдуарда Оганесяна, сейчас съёмки фильма "Чики", главную роль в котором исполняет Ирина Горбачёва, проходят в одной из квартир в многоэтажном жилом доме. При этом процесс создания киноленты осложнился тем, что неизвестный открыл огонь по съёмочной команде.

Оганесян рассказал, что сначала неизвестный мужчина из соседнего подъезда начал выкрикивать угрозы, после чего в качестве "предупредительного залпа" бросил в съёмочную группу арбуз, заявив, что сейчас будет стрелять.

— Мы решили, что это шутка, но через полминуты прозвучали выстрелы. Мужчина прострелил колёса одной из служебных машин, — отметил режиссёр, добавив, что претензии стрелок так и не пояснил.

Уже через десять минут после происшествия мужчину задержали сотрудники правопорядка. Напомним, в результате инцидента никто из участников съёмки не пострадал, включая Ирину Горбачёву, которая в момент случившегося находилась в Москве.