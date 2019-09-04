Эксперты выбрали самые безопасные страны для туристов

При распределении учитывались такие критерии, как надёжность полиции, распространённость терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Самой безопасной страной для туристов, по мнению экспертов Всемирного экономического форума, является Финляндия. Полный список представлен в рейтинге The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.

В первую десятку также вошли Исландия, Оман, Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Вторая десятка включает в себя Катар, Эстонию, Японию, Австрию, Словению, Испанию, Норвегию, Чехию, Австралию и Бруней.

России выделили 98-ю строчку, её соседями по рейтингу стали Танзания и Аргентина. В сравнении с показателем прошлого года страна продвинулась на одиннадцать позиций. Популярные среди путешественников Франция и Германия заняли в рейтинге 51-е и 41-е место соответственно.

При этом самыми опасными странами эксперты склонны считать Сальвадор (занявший последнюю строчку), Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас.

Ранее сообщалось, что исследователи Global Wildlife Travel Index включили Россию в число 15 лучших стран для экотуризма.