Пьяная мать с ребёнком на болотоходе устроила гонки с полицией под Вологдой

Автоинспекторы Череповецкого района Вологодской области задержали пьяную мать с малолетним ребёнком на снегоболотоходе. Об этом сообщает информационный портал Vologda-poisk.

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл во вторник, 3 сентября, около часа дня на автодороге Лапач — Бурцево. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на женщину-водителя, которая передвигалась на снегоболотоходе Armada вместе с маленькой девочкой на высокой скорости. Подвергая жизнь ребёнка опасности, женщина проигнорировала просьбы автоинспекторов снизить скорость и продолжила движение.

Однако на транспортном средстве слетела цепь, благодаря чему снегоболотоход Armada вместе со своими пассажирами остановился. При этом водитель спрыгнула с него и быстро выбросила сумку в кусты.

При проверке были обнаружены многочисленные нарушения: 30-летняя жительница Череповца, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозила свою дочь-дошкольницу без мотошлема и дополнительной защиты.

Женщина пояснила, что ездила с дочерью в магазин. Примечательно, что в сумке, выброшенной в кусты, находились бутылки с алкоголем.

В отношении жительницы Череповца возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине грозит лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. Снегоболотоход Armada изъят и помещён на специальную стоянку.