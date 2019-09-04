Стало известно название лучшего фильма, снятого по комиксам

Пользователи и критики портала International Movie Data Base (IMDb) присудили картине режиссёра Тодда Филлипса "Джокер" девять с половиной балла из десяти.

Таким образом картина обогнала другие экранизации комиксов ещё до выхода на экраны и стала самым рейтинговым фильмом в истории.

Ранее сообщалось, что после премьерного показа фильма "Джокер" на 76-м Международном Венецианском кинофестивале публика восемь минут аплодировала картине.

Напомним, российская премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года. Финальный трейлер картины, главную роль в которой сыграл актёр Хоакин Феникс, появился в "Ютубе" 28 августа.