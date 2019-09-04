Аксёнов объяснил детям, почему Путин управлял мотоциклом без шлема в Крыму

Как пояснил глава республики, такая поездка российского президента на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.

Поездка на мотоциклах без шлемов участников байк-шоу в Севастополе, в том числе и президента России Владимира Путина, находившегося за рулём одного из мотоциклов, не являлась нарушением, поскольку трасса была перекрыта. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, отвечая на вопросы детей в ходе прямого эфира на телеканале "Крым24".

— Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали, — сказал Аксёнов.

Также глава региона пояснил, что во время поездки смог обсудить с российским лидером актуальные вопросы жизнедеятельности Крымского полуострова.

— Разговаривали о чём? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру. Он, даже когда за рулём мотоцикла, всё запоминает. Когда мы остановились, по всем вопросам дал соответствующие поручения, — добавил Аксёнов.

Как уже сообщал Лайф, 10 августа президент РФ посетил в Севастополе мотошоу, организованное байк-клубом "Ночные волки". Путин прибыл на праздник за рулём мотоцикла "Урал", при этом его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Также Путин побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический".