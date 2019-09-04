В палате общин поддержали перенос Brexit при отсутствии соглашения с Евросоюзом

Палата общин Великобритании в третьем чтении одобрила закон, обязывающий правительство действующего премьера Бориса Джонсона перенести выход страны из Евросоюза на три месяца — до 31 января 2020 года. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере нижней палаты парламента.

По итогам голосования 327 парламентариев поддержали отсрочку, в то время как 299 человек проголосовали против неё. Далее проект будет рассмотрен членами палаты лордов. По предварительным данным, это произойдёт 5 сентября.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон отреагировал на решение парламентариев и предложил рассмотреть предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

— Этой стране не нужны выборы, но палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром, и я вношу это предложение в парламент, — заявил он в ходе выступления.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства пригрозил, что, в случае если парламентарии проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, не останется ничего другого, кроме как провести внеочередные выборы в парламенте. Политик неоднократно сообщал о твёрдом намерении покинуть ЕС 31 октября, с соглашением или без него.