В Совбезе Белоруссии сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с НАТО

Как отметил представитель Минска, его стране хотелось бы поддерживать контакты и взаимодействие с НАТО на том же уровне, что и с Россией.

Белоруссия намерена развивать сотрудничество как с Востоком, так и с Западом. В частности, Минск заинтересован в укреплении контактов с НАТО. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

— Мы считаем, что это в наших интересах — развивать сотрудничество с этим военно-политическим блоком. Готовы выйти хотя бы на тот уровень [сотрудничества], который существует у НАТО с Россией, — отметил Зась.

По словам госсекретаря, примерно с 2006 года в Белоруссии был запрет на контакты высокого уровня с блоком НАТО.

— Сейчас это снято, мы приветствуем, мы готовы такие контакты развивать. Это в наших интересах, — сказал Зась.

При этом Станислав Зась подчеркнул, что развитие контактов с НАТО не будет означать отказ Белоруссии от военного сотрудничества с Россией.

— У нас скоро предстоят совместные стратегические учения с Российской Федерацией ("Щит Союза — 2019". — Прим. Лайфа), процесс запущен. У нас начались пуски наших подразделений ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области. Ничего не отменяется. Мы готовы укреплять сотрудничество как с Востоком, так и с Западом, — отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии.