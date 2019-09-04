Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что однажды съела мёртвую крысу. Об этом она рассказала в "Вечернем шоу Джимми Фэллона".

Девушка отметила, что с детства была поклонницей ведущего Беара Гриллса, известного благодаря передаче "Выжить любой ценой", и не смогла отказать ему, когда он попросил принять участие в его шоу.

— Я съела крысу. Мы спускались с холма, и я увидела торчащий хвост. И я такая: "Это что? Крыса?" А он ответил: "Отлично, это наш обед", — рассказала Делевинь.

По её словам, труп животного "не выглядел свежим", хотя и не пах.

Ранее стало известно, что Кара тайно сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.