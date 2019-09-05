В Великобритании пассажир самолёта заменил не вышедшего на работу пилота

В Великобритании пассажир самолёта авиакомпании ЕasyJet сел за штурвал вместо командира корабля, не вышедшего на работу. Об этом сообщает The Mirror.
Когда пассажиров рейса Манчестер — Аликанте уведомили, что вылет будет задержан на неопределённый срок, один из них, представившийся Майклом Брэдли, сообщил, что у него есть удостоверение пилота и он готов сесть за штурвал. Через несколько минут с мужчиной связались и организовали запланированный перелёт.
Выяснилось, что мужчина действительно был пилотом и в день инцидента находился в отпуске. Вместе с ним летели его жена и сын.
Представители авиакомпании поблагодарили добровольца за помощь и позже рассказали, что дали согласие лишь после того, как тщательно его проверили.
— Это полностью соответствует правилам, поскольку у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим высшим приоритетом, — подчеркнули в пресс-службе EasyJet.
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