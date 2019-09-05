СМИ сообщили об обнаружении секретной базы США у границ России

По предварительным данным, американская база спецназа работает в Эстонии уже на протяжении пяти лет.

Эстонские журналисты заявили об обнаружении на территории своей страны секретной базы американского подразделения спецназа. При этом сообщается, что никакой информации о деятельности и местонахождении объекта власти Эстонии не распространяли.

По данным журналистов телепередачи "Очевидец", база действует с 2014 года. Однако догадки о её существовании появились лишь недавно, когда один из сотрудников передачи обнаружил на сайте Минобороны США свидетельство о том, что ведомство в 2019 году выделит $15,7 миллиона на нужды специфического объекта на территории Эстонии.

Далее последовало около полугода переговоров редакции телепередачи с командованием военной базы, чтобы последние разрешили провести съёмки на объекте. Местонахождение базы журналисты разглашать не вправе, сообщили авторы расследования. Не вправе они сообщать и о размерах объекта и его оснащении. Операторам разрешили заснять лишь флаги и вывески.

— Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места, — рассказал полковник американской армии, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер. Он также сообщил, что для нужд армии будет построена новая тренировочная база.

Строительство тренировочной базы входит в вышеуказанную сумму в $15,7 миллиона. Эти деньги также будут потрачены на постройку казарм, тира, оружейного склада и башни для сушки парашютов. Как отмечает эстонский телеканал EER, возведение объектов уже началось.