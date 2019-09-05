Президент Ирана заявил о намерении продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

Рухани также отметил, что Тегеран согласен предоставить сторонам "ядерной сделки" два месяца для того, чтобы достичь совместного соглашения.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает телерадиовещательная компания IRIB.

— Мы будем делать любую вещь, в которой страна нуждается с технической точки зрения и с точки зрения прогресса ядерных технологий, под контролем МАГАТЭ в рамках мирного движения, — заверил глава государства.

При этом он отметил, что Тегеран согласен предоставить сторонам "ядерной сделки" два месяца для того, чтобы достичь совместного соглашения. Иранский лидер добавил, что в том случае, если это удастся сделать, есть вероятность, что Иран вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввёл санкции против иранского космического агентства.

Напомним, Минфин США дважды расширял санкции в отношении Исламской Республики Иран после одностороннего выхода из СВПД. Недавно СМИ сообщили, что Иран готов выполнять условия плана в обмен на возможность экспорта нефти. Об этом глава иранского МИД Джавад Зариф якобы разговаривал с французским президентом Эмманюэлем Макроном.