СМИ заявили о странностях в расследовании о секретной базе США у границ России

Ранее журналисты эстонского телеканала EER через отчёт Минобороны США якобы вышли на тайную базу американского спецназа в Эстонии.

Обнаружение журналистами эстонского канала EER секретной базы американского спецназа недалеко от российских границ вызвало ряд вопросов у их коллег из РФ. В частности, на несостыковки в расследовании репортёров телепередачи "Очевидец" указали журналисты RT.

Одной из странностей называется то, что отчёт Минобороны США о выделенных $15,7 миллиона на нужды секретного и специфического объекта в Эстонии, по которому эстонские журналисты и нашли базу, находится в открытом доступе в Интернете. Другой несостыковкой считается то, как по таким "размытым" сведениям журналистам EER удалось вычислить местонахождение базы.

Сомнения в правдивости "расследования" вызвал и тот факт, что репортёрам "Очевидца" удалось добиться комментария у представителя командования базы, который ко всему прочему рассказал телевизионщикам и о том, какие объекты планируется построить на территории секретной военной базы.

Кроме того, журналистам позволили заснять и фасад этого якобы засекреченного американского объекта.

— Что-то подсказывает, что "расследование" одобрено Пентагоном, — подытожили журналисты RT.

Ранее сообщалось о том, что журналистам эстонской телепередачи "Очевидец" удалось обнаружить секретную военную базу подразделения спецназа США.