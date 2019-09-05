Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS

Разработчики социальной сети Twitter приняли решение приостановить функцию, позволяющую публиковать записи с телефона с помощью SMS. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте соцсети.

Как уточняется, данное решение приняли в связи с соображениями безопасности, однако не уточняется, что заставило усомниться в несовершенстве данной опции.

— Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учётные записи. Cкоро восстановим эту функцию на рынках, которым SMS нужны для надёжной связи, — отметили в сообщении.

Разработчики добавили, что работают над созданием более долгосрочной стратегии для данной функции.

Лайф сообщал, что 31 августа представители "Твиттера" сообщили о взломе аккаунта гендиректора Джека Дорси. В тот же день пользователи соцсети жаловались на сбои в работе сети микроблогов.