В Греции заявили о необходимости возвращения скульптур Парфенона из Британии

Официальный представитель властей Греции Стелиос Петсас заявил в ходе брифинга 4 сентября, что правительство осуждает незаконный вывоз скульптур Парфенона в Великобританию и требует их вернуть.

Петсас добавил, что недавнее обещание премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса обсудить ситуацию с британским коллегой Борисом Джонсоном потрясло застойные воды в вопросе возвращения скульптур на их место. Он отметил, что деятели культуры поддержали позицию политика.

Как уточняет РИА "Новости", ранее Мицотакис пообещал настаивать на временной передаче скульптур к 200-летию начала освободительной войны 1821 года. В оппозиционных кругах его заявление расценили как отказ от прав на упомянутые скульптуры, которые в начале XIX века незаконно увезли из страны.

Представители Британского музея заявили, что готовы обсуждать передачу объектов культурного наследия лишь в том случае, если Греция откажется от притязаний и признает Соединённое Королевство законным обладателем скульптур.

Экс-премьер министр Греции Алексис Ципрас, возглавляющий оппозицию, раскритиковал такой поворот дискуссии и заявил, что властям следует требовать полного возвращения объектов без одолжительных писем и просьб.

Отмечается, что скульптуры Парфенона вывезены посланником Соединённого Королевства в Константинополе лордом Элгиным, занимавшего должность в период с 1799 по 1803 год. Представители Британского музея утверждают, что у Элгина было соответствующее разрешение от визиря, однако греческие учёные это отрицают.