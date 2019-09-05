Лавров раскритиковал утверждение, что Китай является "большим братом" России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление критиков сближения Китая и России, называющих Поднебесную "большим братом" Москвы. Как отметил российский министр, РФ поддерживает отношения между суверенными государствами, которые будут выстраиваться за счёт взаимной выгоды и равноценного партнёрства без диктата.

— Мы выступаем исключительно, как многократно подчёркивали в наших доктринальных документах и в практической деятельности, за отношения между суверенными государствами независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны, — заявил Лавров в интервью газете "Известия".

Он также отметил, что, надеясь создать отношения, из которых будет извлекаться польза, нужно быть готовым отдать что-нибудь взамен и уже на этой почве искать какие-то компромиссы.

— Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой. Они вышли на беспрецедентно стратегический уровень. Это отношения многопланового партнёрства и стратегического взаимодействия, — подчеркнул он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в основе внешней политики Поднебесной лежат аналогичные принципы.

Ранее дипломат оценил ситуацию в международных отношениях.