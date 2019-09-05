Члены парламента Британии отклонили инициативу Джонсона о досрочных выборах

Политик грозился провести досрочные выборы в случае, если парламент Великобритании примет решение об очередной отсрочке Brexit.

Палата общин британского парламента отказалась от предложения премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре. В Лейбористской партии отметили, что это станет возможным лишь после вступления в силу закона об отсрочке Brexit.

В ходе состоявшегося четвёртого сентября голосования в парламенте 298 депутатов проголосовали за инициативу Джонсона и лишь 56 отвергли эту идею. Однако для того, чтобы предложение премьера вступило в силу, ему требовались голоса 423 парламентариев, то есть двух третей депутатского состава нижней палаты.

Поддержки Джонсон не получил, так как Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином воздержалась от голосования, несмотря на то что последний на протяжении двух лет призывал правительство организовать досрочные выборы. На предложение Джонсона он заявил, что это станет возможным только после вступления в силу отсрочки Brexit.

Билль об отсрочке передан из палаты общин в палату лордов на утверждение. Однако из-за немногочисленных сторонников "жёсткого" Brexit в верхней палате парламента процедура может затянуться.

В этой связи правительство Бориса Джонсона может дождаться окончания процедур и после этого вновь подать инициативу о проведении досрочных выборов, в этот раз уже получив поддержку Лейбористской партии. А может оно пойти и по другому пути: обойти закон и не ждать поддержки двух третей депутатов. Для этого ему нужно внести в палату общин соответствующий законопроект, требующий лишь поддержки со стороны простого большинства.

С другой стороны, оппозиция Великобритании может попросту объявить вотум недоверия правительству Джонсона, что позволит провести внеочередные парламентские выборы.

Напомним, что ранее Борис Джонсон заявлял о готовности приостановки работы британского парламента на срок с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать провести процедуру выхода Соединённого Королевства из ЕС без сделки с Брюсселем.