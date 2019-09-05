МИД РФ: США вводят антироссийские санкции "на ровном месте"

Россия готова вернуться к диалогу с США в том формате, который им удобен, однако Вашингтон пока транслирует лишь отрицательные сигналы и вводит санкции на пустом месте. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

По словам министра, отношения между странами "сильно подорваны" и, несмотря на заверения администрации действующего президента США Дональда Трампа, реальных действий для налаживания диалога не происходит.

— Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте, — цитирует дипломата издание.

В заключение Лавров подчеркнул, что позитивные подвижки заметны на контртеррористическом треке сотрудничества. Также министр отметил, что Москва обращалась к Вашингтону с предложением наладить диалог по кибербезопасности, однако пока "внятной реакции" нет.

Ранее Лайф сообщал, что глава внешнеполитического ведомства прокомментировал попытки американских демократов найти связи Трампа с Россией.