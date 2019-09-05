МИД РФ: США вводят антироссийские санкции "на ровном месте"

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Фото © Instagram / 12_atoms

Россия готова вернуться к диалогу с США в том формате, который им удобен, однако Вашингтон пока транслирует лишь отрицательные сигналы и вводит санкции на пустом месте. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

По словам министра, отношения между странами "сильно подорваны" и, несмотря на заверения администрации действующего президента США Дональда Трампа, реальных действий для налаживания диалога не происходит.

Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте, — цитирует дипломата издание.

В заключение Лавров подчеркнул, что позитивные подвижки заметны на контртеррористическом треке сотрудничества. Также министр отметил, что Москва обращалась к Вашингтону с предложением наладить диалог по кибербезопасности, однако пока "внятной реакции" нет.

Ранее Лайф сообщал, что глава внешнеполитического ведомства прокомментировал попытки американских демократов найти связи Трампа с Россией.

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