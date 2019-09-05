В России названа дата испытаний самого мощного в мире ракетного двигателя

Огневые испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ и ракеты "Енисей" запланированы на декабрь, сообщает РИА "Новости".

Как уточнил главный конструктор НПО "Энергомаш" Пётр Лавочкин, испытания первого доводочного двигателя должны состояться в декабре. Он отметил, что макет двигателя отправили на динамические испытания в космический центр "Прогресс" ещё в конце апреля.

— Поставка двигателя для [огневых] испытаний в составе ступени, такие испытания проводятся в НИЦ РКП (Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. — Прим. Лайфа), система управления проверяется, в феврале ожидается, — добавил он.

Отмечается, что первый пуск "Союза-5" с космодрома Байконур запланирован на 2022 год, а ракету "Енисей" планируют отправить в полёт с космодрома Восточный в 2028 году.

Ранее "Роскосмос" рассказал о ракетном "царь-двигателе" и показал его на видео.