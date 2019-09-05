В ЮАР аквалангист выжил, насквозь прострелив себе голову гарпуном

Стрела вошла мужчине в правую щёку и вышла около левого уха, чудом не задев органы зрения и мозг.

В ЮАР мужчина, совершавший подводную охоту с гарпунным ружьём, случайно выстрелил себе в голову, но остался жив.

По данным газеты Independent, инцидент произошёл неподалёку от южноафриканского города Дурбан. 48-летний аквалангист пытался спасти тонувших около скал туристов, но не справился с гарпуном.

— В это время нахлынула большая волна, я попытался убрать гарпун, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в лицо, — пояснил Конни Хэллоуэлл.

Стрела вошла мужчине в правую щёку и вышла возле левого уха, но чудом не затронула ни мозг, ни глаза.

— Когда я попытался пошевелить головой, я не смог. И в этот момент я понял, что у меня в голове гарпунное копьё, — вспоминает дайвер.

К счастью, он смог выбраться на сушу и пройти по берегу, чтобы попросить о помощи. Его доставили в больницу, где врачи извлекли стрелу.

— Я могу говорить, я всё вижу, всё в порядке. Голова только немного онемела, но это скоро пройдёт, — уверяет аквалангист.

Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Дайвер отмечает, что бросать подводную охоту не собирается и уже планирует следующее путешествие.