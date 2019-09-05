Американский рэпер Снуп Догг восхитился русским кулачным боем стенка на стенку, разместив в своём инстаграме видео с фестиваля "Атамановские кулачки", проходившего в Тамбовской области.

— По-мужски. Без оружия, только руки, — подписал публикацию артист.

Подписчики Снупа Догга стали оживлённо интересоваться, где можно поучаствовать в таком бою, с ответами к обсуждению под видео подключились российские подписчики звезды.

Как уточняет РИА "Новости", фестиваль "Атамановские кулачки" проходил в селе Атаманов в Тамбовской области.

Музыкант не в первый раз обращает внимание на Россию и в прошлом даже выкладывал мем на русском языке, которым рассмешил множество россиян.