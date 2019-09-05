В Приморье появится международный центр ядерных технологий

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение, предусматривающее создание международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики на острове Русский. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, документ подписали представители госкорпорации "Росатом", Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Дальневосточный федеральный университет.

По предварительным данным, с появлением данного учреждения студенты, аспиранты и учёные смогут заниматься исследованиями, пользуясь полноценными цифровыми моделями научно-исследовательских установок "Росатома".

Напомним, в этом году пятый по счёту ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русский 4–6 сентября. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.

В рамках прошлогоднего ВЭФ было подписано 175 проектов на 2,9 триллиона рублей.