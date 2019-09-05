В Пентагоне оценили успехи в разработке и внедрении системы ИИ

Заместитель министра обороны США Кари Бинген отметила успехи Пентагона в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта Maven в рабочий процесс. По её словам, нововведение поможет изменить многие процессы в лучшую сторону.

— Нам нужны изменения рабочих процессов, эффективность, изменение культуры как результат привнесения искусственного интеллекта в работу. Это на самом деле то, чего мы ожидаем в следующем году, — заявила она в ходе конференции по разведке и нацбезопасности.

Бинген заметила, что разработчикам поручили создать такой механизм ещё два года назад и на создание "минимально жизнеспособного" продукта дали всего шесть месяцев, однако с тех пор они существенно улучшили качество Maven. Вместе с тем она подчеркнула, что ещё много предстоит сделать.

Отмечается, что проект появился в 2017 году и на ранних этапах рассматривался как механизм, анализирующий беспилотники и выявляющий людей и объекты. Поскольку объём данных постоянно расширялся, пришлось приобщить к их обработке искусственный интеллект. Со временем задачи проекта расширили.

Ранее в Пентагоне заявили, что в течение пары лет Вашингтон получит гиперзвуковое оружие.