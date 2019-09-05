В ВСУ призвали заменить "москитный флот" фрегатами из США

Украине следует заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВСУ, бывший замначальника Главного управления разведки Минобороны страны Юрий Радковец.

По его словам, власти Киева забыли о том, что Украина — морское государство, и проводят неправильную политику построения "москитного флота", в то время как страна нуждается в военно-морских силах.

— Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть — это брать фрегаты у американцев, — отметил Радковец.

Ранее неоднократно сообщалось, что украинские ВМС находятся в затруднительном положении, поскольку средств на новые корабли, которые заменят старые, у страны нет. На фоне данной ситуации Киев закупает списанные иностранные суда.

Напомним, так называемый москитный флот — группы военных судов, состоящие из малых катеров. В соответствии со стратегией Генштаба ВСУ при атаке такие группы должны одновременно нападать на большого противника и нейтрализовать его совместными усилиями.