Глава Минкомсвязи РФ планирует обсудить отмену роуминга с Белоруссией

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал, что планирует обсудить отмену роуминга с Белоруссией в ходе встречи со своим коллегой Константином Шульганом. Об этом он рассказал журналистам на полях саммита ВЭФ.

Комментируя текущую ситуацию с роумингом, он отметил, что в плане его отмены уже можно наблюдать положительную динамику, однако говорить о каких-то конкретных договорённостях пока рано.

— С министром буду встречаться через неделю в рамках РСС в Казахстане. Я надеюсь, что там о чём-то договоримся. С российской стороны проблем нет, — отметил он.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить в сентябре. Позднее замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявлял, что для воплощения инициативы в реальность может потребоваться внесение изменений в законодательство РФ.