В Посольстве РФ назвали ложью обвинения в нежелании выдавать визы консулам США

Информация Посольства США в Москве о нежелании российской стороны выдавать визы новым американским консульским работникам не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Посольства РФ в Вашингтоне.

— Появившаяся на сайте американского посольства в Москве информация о нашем "нежелании" выдавать визы вновь назначаемым консульским сотрудникам дипмиссии США вызывает недоумение. Это ложь, — сообщили в пресс-службе. — Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел.

В диппредставительстве России в США также напомнили, что именно Вашингтоном была развязана "визовая война", мешающая работе ведомства.

— Госдепартамент США по-прежнему настаивает на практике персональных "увязок" и "разменов" в отношении всех дипломатических сотрудников, включая консульских, — подчеркнули в пресс-службе.

Российская сторона, в свою очередь, настроена на сотрудничество и скорейшую нормализацию взаимодействия стран на визовом направлении.