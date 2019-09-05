Захарова: Реакция на вмешательство во внутренние дела РФ должна быть адекватной

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг ряда иностранных СМИ, обвиняемых в попытках вмешательства во внутренние дела РФ. Когда в ходе сессии Восточного экономического форума её спросили, следует ли запретить таким СМИ, как Deutsche Welle, работать на территории России, представитель внешнеполитического ведомства призвала адекватно реагировать на происходящее.

Прежде чем комментировать это развитие событий, надо дождаться окончания анализа нашими депутатами этой ситуации. Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной, — подчеркнула она.

При этом она положительно оценила тот факт, что Госдума начала анализировать деятельность западных СМИ в стране.

Как уточняет ТАСС, 4 сентября глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарёв заявил, что орган намерен пригласить на заседание руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

В медиакомпании просьбу встретили приглашением на имя Пискарёва, предлагая ему приехать в Бонн или Берлин, чтобы детально обсудить имеющиеся вопросы.

Напомним, о создании комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства стало известно 19 августа. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.

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