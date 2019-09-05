Захарова: Реакция на вмешательство во внутренние дела РФ должна быть адекватной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг ряда иностранных СМИ, обвиняемых в попытках вмешательства во внутренние дела РФ. Когда в ходе сессии Восточного экономического форума её спросили, следует ли запретить таким СМИ, как Deutsche Welle, работать на территории России, представитель внешнеполитического ведомства призвала адекватно реагировать на происходящее.

— Прежде чем комментировать это развитие событий, надо дождаться окончания анализа нашими депутатами этой ситуации. Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной, — подчеркнула она.

При этом она положительно оценила тот факт, что Госдума начала анализировать деятельность западных СМИ в стране.

Как уточняет ТАСС, 4 сентября глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарёв заявил, что орган намерен пригласить на заседание руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

В медиакомпании просьбу встретили приглашением на имя Пискарёва, предлагая ему приехать в Бонн или Берлин, чтобы детально обсудить имеющиеся вопросы.

Напомним, о создании комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства стало известно 19 августа. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.