Греф: Школьники проводят за гаджетами свыше шести часов в сутки

Дети школьного возраста проводят более шести часов в сутки за использованием различных гаджетов, если это никак не контролируется со стороны родителей. Такие данные привёл глава Сбербанка Герман Греф, добавив, что есть и такие дети, кто "сидит" в телефоне и по 16 часов в день, что является очень большой проблемой.

— Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах шесть часов двадцать минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию. Это в среднем, — цитирует РИА "Новости" слова Грефа на Восточном экономическом форуме.

Глава Сбербанка также рассказал, что в своём детстве по ночам вместо сна и в отсутствие гаджетов предпочитал читать книжки под одеялом с фонариком.

Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также международные бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.