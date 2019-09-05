Путин встретился с премьером Малайзии во Владивостоке

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом во Владивостоке. Встреча состоялась на полях Восточного экономического форума.

В ходе беседы российский лидер отметил, что в настоящее время отношения между странами развиваются позитивно. Он отметил, что для России Малайзия является ключевым партнёром в Азии, и понадеялся, что встречи в рамках форума "будут полезными".

<p>Фото © LIFE/Павел Баранов</p>

Малайзийский премьер в свою очередь заявил, что для Куала-Лумпура участие в форуме — важный шаг на пути к налаживанию отношений с восточной частью РФ.

Напомним, в этом году пятый по счёту ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русский 4–6 сентября. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.

В рамках прошлогоднего ВЭФ было подписано 175 проектов на 2,9 триллиона рублей.

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