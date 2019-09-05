Система Mastercard перестала обслуживать банк армии Венесуэлы

Представители банка осудили жест компании и обвинили её в нарушении прав всех клиентов и осложнении доступа к их средствам.

Банк Вооружённых сил Венесуэлы (BANFANB) уведомил о прекращении его обслуживания международной платёжной системой Mastercard. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой финансового учреждения.

В опубликованном сообщении банк уведомил клиентов и международное сообщество о приостановлении обслуживания системой, "несмотря на приложенные усилия". Руководство банка также выразило мнение, что данный жест связан с попытками Вашингтона экономически изолировать страну.

— BANFANB не связан с незаконной деятельностью и коррупцией, а также не упомянут прямым текстом в санкционном списке, — отметили в сообщении.

В "Твиттере" банк также опубликовал письмо представителей международной системы, в котором та уведомляет о прекращении обслуживания. В письме компания заявляет, что меры приняты в связи с санкциями и запретом президента США Дональда Трампа на предоставление финансовых средств, товаров и услуг правительству страны.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всей собственности венесуэльских властей в стране.