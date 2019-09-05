Греф выступил за "убийство" школьных экзаменов

Нынешняя система оценивания школьников и постоянные экзамены лишают детей желания учиться. А страх перед выставлением оценок делает из них "людей с инвалидностью". Поэтому экзамены необходимо "убить", заявил в рамках ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф.

Однако он всё-таки согласился с необходимостью оценок в школе, хотя на своём опыте отметил, что со школьной скамьи ненавидит как процесс оценивания, так и сами экзамены.

— Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены, — заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на форуме ВЭФ.

По его мнению, система оценок в школе формирует из детей таких личностей, которые не готовы что-либо делать во взрослой жизни, где оценок нет. Греф также вспомнил свой школьный опыт и отметил, что сам процесс отбивает у ребёнка желание учиться.

В прошлом году Герман Греф назвал специализированные математические школы пережитком прошлого.

Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также международные бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.