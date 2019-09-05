Япония сделает представление России из-за открытия рыбзавода на Курилах

Япония сделает России представление после того, как президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

— Мы будем действовать соответствующим образом, включая представление российской стороне. В любом случае юридическая позиция нашей страны не изменилась. Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение проблемы северных территорий. Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора, — сообщил Суга.

Однако будет ли это именно представление или российской стороне будет заявлен протест, генсек правительства Японии не уточнил.

Ранее Кабмин Японии возмущался поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова.