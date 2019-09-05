Не менее 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в японском городе Иокогама. Об инциденте сообщает телеканал NHK. ЧП произошло между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо.

Как уточняется, после столкновения поезд сошёл с рельсов, а грузовик загорелся. В Сети появляются кадры очевидцев с места происшествия, на которых видно, как пассажиры поезда в спешке покидают состав.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства трагедии уточняются.