Не менее 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

京急線神奈川新町駅の大事故映像。複数の怪我人が出ている模様。#京急線 #事故 #動画 #神奈川新町 #京浜急行本線 #踏切 #横浜市 #神奈川区 #東神奈川pic.twitter.com/44NQsHc7ib— 1000mg (@1000mg) September 5, 2019
По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в японском городе Иокогама. Об инциденте сообщает телеканал NHK. ЧП произошло между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо.
５日昼前、横浜市神奈川区の京急線の踏切で、快速電車とトラックが衝突しました。消防によりますと、これまでに30人がけがをしたという情報があるということで、警察が詳しい状況を調べています。#nhk_news #nhk_videohttps://t.co/9vjFTn0Lsq pic.twitter.com/TxXHew21ve— NHKニュース (@nhk_news) September 5, 2019
Как уточняется, после столкновения поезд сошёл с рельсов, а грузовик загорелся. В Сети появляются кадры очевидцев с места происшествия, на которых видно, как пассажиры поезда в спешке покидают состав.
京急線で大事故#京急線 #事故 #動画 #ヤバいpic.twitter.com/CCmRbVNIuL— 1000mg (@1000mg) September 5, 2019
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства трагедии уточняются.
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