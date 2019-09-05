В Хабаровском крае возросло количество подтопленных населённых пунктов

Количество подтопленных паводком населённых пунктов в Хабаровском крае, где действует региональный режим ЧС, выросло с 73 до 79.

— В зоне паводка находится 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 79 населённых пунктах. В 49 из них отмечается подтопление 213 частных жилых домов и 888 приусадебных участков, — цитирует РИА "Новости" сообщение ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В администрации региона уточняют, что в общей сложности в зоне подтопления находятся 1984 дачи и 99 участков дорог.

— Через три-четыре дня "большая вода" подойдёт к городу (Комсомольску-на-Амуре. — Прим. Лайфа) с отметками в 820−850 сантиметров. Как сообщает мэрия Комсомольска-на-Амуре, сейчас уровень воды в городской черте поднялся до 782 сантиметров. Подтоплены 106 домов частного сектора и 308 приусадебных участков. В четырёх пунктах временного размещения находится 33 человека, — сообщает правительство края.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Хабаровском крае школьников повезли на линейки в честь начала учебного года на лодках.