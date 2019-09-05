Опубликованы спутниковые снимки ракетных комплексов С-400, развёрнутых в Турции

Три установки зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули в Турции — на авиабазе Мюртед, в окрестностях Анкары. Спутниковые снимки опубликовала израильская компания ISI.

В комментариях утверждается, что радары ЗРК находятся в рабочем режиме, но пусковые установки не заряжены. В ISI предположили, что турецкие военные лишь тестируют установку перед полноценным разворачиванием зенитно-ракетных комплексов.

Москва сообщила о заключённом с Анкарой контракте на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд в сентябре 2017 года. Доставка компонентов первой батареи ЗРС началась 12 июля 2019-го и завершилась 25 июля. За это время 30 военно-транспортных самолётов с элементами С-400 приземлились на турецкую авиабазу.