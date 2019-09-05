Опубликованы спутниковые снимки ракетных комплексов С-400, развёрнутых в Турции

Три установки зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули в Турции — на авиабазе Мюртед, в окрестностях Анкары. Спутниковые снимки опубликовала израильская компания ISI.
#Breaking: for the #first time observed, the recently arrived from #Russia to #Turkey #S400 is in operational mode and deployed in #Ankara.#ISI #IMINT #VISINT #intelligence pic.twitter.com/YqNyym6FO7— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 3, 2019
В комментариях утверждается, что радары ЗРК находятся в рабочем режиме, но пусковые установки не заряжены. В ISI предположили, что турецкие военные лишь тестируют установку перед полноценным разворачиванием зенитно-ракетных комплексов.
Москва сообщила о заключённом с Анкарой контракте на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд в сентябре 2017 года. Доставка компонентов первой батареи ЗРС началась 12 июля 2019-го и завершилась 25 июля. За это время 30 военно-транспортных самолётов с элементами С-400 приземлились на турецкую авиабазу.
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