Данные более чем 400 миллионов пользователей "Фейсбука" утекли в Сеть

Более 419 миллионов записей пользователей социальной сети Facebook утекли во Всемирную паутину. Об этом сообщает портал TechCrunch.

В свободном доступе оказались телефонные номера, имена пользователей, а также их пол и страна нахождения. Были опубликованы данные людей со всего мира, в том числе 133 миллиона записей живущих в США, 18 миллионов британцев и 50 миллионов проживающих во Вьетнаме.

Базу обнаружил специалист некоммерческой организации GDI Foundation Саньям Джэм. Он сообщил об этом специалистам TechCrunch, которым удалось связаться с владельцем сервера и отключить базу данных.