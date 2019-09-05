Скворцова заявила о высокой смертности трудоспособного населения в ДФО

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что смертность трудоспособного населения в Дальневосточном федеральном округе на 21% выше, чем в среднем по России.

— Основная причина — высокая алкоголизация. Мы гордимся тем, что за последние годы мы в два раза уменьшили потребление на душу населения... Но вот эта благостная картина позитивных тенденций неравномерно распределяется по стране, — рассказала Скворцова на Восточном экономическом форуме.

При этом министр отметила, что общая смертность примерно соответствует уровню в других регионах. По словам Скворцовой, от внешних причин в ДВФО умирает на 60% больше людей, чем в среднем по стране.